年内最後の強化試合を終え、いよいよ来年3月に行われるWBCへ照準を合わせる野球日本代表・侍ジャパン。現役時代にはWBCメンバーとして優勝に貢献した福留孝介さんが、2026年WBCの侍ジャパンのスタメン、ベストメンバーを予想しました。1番から4番にはメジャーリーガーなど強打者を並べるまず名前をあげたのは、「1番・DH」で大谷翔平選手(ドジャース)。MLBの舞台でもMVPを獲得するなど最強打者として名をはせる大谷選手ですが、1番