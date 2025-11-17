ガラスの扉に体当たりをする人物。これは、正体不明の覆面アーティスト「バンクシー」の作品を狙った窃盗事件の一部始終を捉えた映像で、イギリス当局により公開された。他の作品には見向きもせず…事件が起きたのは、2024年9月。現場は、イギリス・ロンドンの中心部にあるギャラリーだった。ギャラリーのガラス扉を何度もハンマーでたたき…。割れた箇所から身をかがめながら、中に侵入したフードをかぶった人物。展示されていた