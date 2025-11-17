イギリス南西部にあるウェールズの街で撮影されたのは、すさまじい勢いで市街地をのみ込む濁流。茶色く濁った水は建物の中にまで流れ込んでいます。店が立ち並ぶ通りでは、白い車が濁流に押し流されていました。「クラウディア」と名付けられた嵐が直撃し、川の堤防が決壊。街が大規模な洪水に見舞われました。洪水被害を目の当たりにした住民の女性は、「恐ろしいです。大きな音で目が覚めて、懐中電灯で外を照らすと、街はすでに