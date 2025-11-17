11月16日、STARTO ENTERTAINMENTの公式Xアカウントがこう綴った。《timeleszデビュー14周年おめでとうございます》このおめでたい投稿が物議を醸すことに。理由はtimeleszの複雑な歴史が関係している。「11月16日はtimeleszというより、その前身ユニットであるSexy Zone（以下、セクゾ）のデビュー日です。’11年11月16日に中島健人（31）さん、菊池風磨さん（30）、佐藤勝利さん（29）、松島聡さん（27）、マリウス葉さん（25）の