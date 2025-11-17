わなに捕らえられたクマ。うなり声を上げながら、おりの中で暴れています。人が近づくと、何度も低いうなり声を上げて威嚇していました。過去最悪となっているクマ被害。この週末も各地で人身被害や目撃が相次ぎました。16日午前7時半過ぎ、秋田市の住宅街で停車した車の前に巨大なクマが突然現れました。撮影者：おおマジか。でっか。ええ待って、怖っ！車内から不安の声が上がる中、クマは車の横を通り過ぎていきました。撮影者