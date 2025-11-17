THERAMPAGE川村壱馬（28）が17日、当面の間活動休止すると発表した。所属事務所LDHは公式サイトで「先週、THERAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と発表した。今後の活動については、22日に開催予定だった韓国・ソウルでの公演を延期するほ