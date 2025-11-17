マツコ・デラックスが17日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。最近増加傾向にあるマッサージ中の放屁（ほうひ）について私見を述べた。番組では20年間、ホテルへの出張マッサージに従事しているスタッフの叫びを紹介。近年、男女問わず施術中に放屁（ほうひ）をする人が増えて困っていると伝えた。マツコは「私は比較的酷いオナラを四六時中してるんですけど、さすがにマッサージの