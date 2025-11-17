第15回「レコードプレイヤーのある生活」 レコードを一枚も持っていないのに、レコードプレイヤーとスピーカーを購入してしまった。それも、雑誌の編集者からのお下がりで。 とある打ち合わせの終わりに編集者が、「最近、レコードプレイヤー買い換えたんですよ。もっと良い音で聴きたくて」と言ってきた。僕はなんとなくその話に乗っかりたくなって、「あー、いいなあ。ずっとレコードプレイヤー欲しかったんで