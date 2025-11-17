１７日、東京都内の飲食店で食事をする観光客。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月17日】17日の東京株式市場は、中日関係の悪化により訪日客が減少するとの懸念から、投資家が百貨店や運輸、消費財など観光関連の株を売却した。一部銘柄は10％超の大幅下落となった。１６日、東京都内の公園で休憩する観光客。（東京＝新華社記者／賈浩成）１７日、東京都内のカフェを利用する男性。（東京＝新華社記者／賈浩成）１７