皮はパリパリ、身はホクホクのうなぎ。土用の丑の日で「夏の味覚」というイメージがありますが、実はうなぎの脂がのって一番おいしいのはこの季節なんです。 【写真を見る】小学校でうなぎを使ったスペシャルメニュー 11月22日は｢三河一色うなぎの日｣に 価格高騰でも…市の補助をもらい270円で 愛知･西尾市 「三河一色うなぎ」ブランドで知られる、愛知県西尾市にある鶴城小学校。きょうは年に1回のスペシャルメニュ