ひろはこ連携推進実行委員会は、弘前市及び函館市への相互誘客や観光消費拡大を目的に、初音ミク派生キャラクターで北海道応援キャラクターの「雪ミク」と連携した「ひろはこ冬の観光キャンペーン」を展開する。「ひろはこ冬の観光キャンペーン」 メインビジュアル Art by iXima / 雪ミク (C) CFMひろはこキャンペーンは、今シーズンが最後の開催となる。11月上旬から2026年3月22日まで、両市の関係施設や観光施設などでキャンペー