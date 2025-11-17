今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０９年のカンパニー勝利を振り返る。毎日王冠、天皇賞・秋でウオッカを破り、断然の１番人気に推されたカンパニー（横山典）が、直線で力強く抜け出し、自身の引退レースを勝利で飾った。静かに降る雨に打たれて迎えた直線。脚をためていたカンパニーの視界が開けると、行く手を遮る馬は、１頭もいなか