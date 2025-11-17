■なぜ今「サステナブルファイナンス」なのか 持続可能な未来を創造する「サステナブルファイナンス」が、現在世界の注目を集めている。これは資産運用と社会貢献という二つの目的を両立させた、未来志向の投資手法である。企業は短期的な利益追求のみならず、環境や社会への責任を果たすことが世界では強く求められており、金融の新たな常識として定着しつつあるのが現状だ。 【こちらも】なぜ「金(GOLD)」が今、注目を集めてい