俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第７話（１１月２３日放送）に坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝がゲスト出演することが、１６日の番組公式Ｘで発表された。坂井騎手は今年、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の主戦騎手として、２月に１着賞金が１０００万ドル（今年のＪＲＡ発表の円換算レートでは約１５億７０００万円）