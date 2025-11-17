宝塚歌劇花組スター・極美慎（きわみ・しん）主演の舞台「ＤＥＡＮ」が１７日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開幕した。極美は今年８月１１日付けで星組から花組に組替え。自身初の東上公演となる今作は、１９７６年にロンドンで初演、８１年に大地真央主演で宝塚バウホールにて上演し、その後も９１年に安寿ミラ、９８年に絵麻緒ゆう主演で再演された名作ミュージカルとなる。１９５０年代のハリウッド映画界