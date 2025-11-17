MBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』の1話先行上映会＆トークイベントが17日、都内で開催され、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、共演の曽野舜太(M!LK)、祷キララ、諏訪珠理、工藤美桜が登壇した。『プロパガンダゲーム』トークイベントに登壇した工藤美桜、祷キララ、山下幸輝、松本怜生、曽野舜太、諏訪珠理(左から)根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生