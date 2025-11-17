「ＮＨＫから国民を守る党」の齊藤健一郎副代表が１７日、国会内で会見を開き、副代表を辞任し同党を離党することを明らかにした。同党の所属国会議員はゼロになった。齊藤氏は「立花孝志党首の党首解任案が外部へ流出し、支持者の皆様に大きな混乱と誤解を招いた」と理由を説明。「私の責任ですので、私が責任を取る」と述べた。解任案は齊藤氏が発したものであることも明かし「党勢拡大のためには、一度解任して前に進む方が