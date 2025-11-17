瀬戸内市役所 瀬戸内市は17日、市の防災研修会の案内メール送信の際、誤って54件のメールアドレスが流出したと発表しました。 瀬戸内市によりますと、17日午後2時13分、市主催の「防災研修会のご案内」メールを一斉送信した際、送信先のメールアドレスが表示されない「BCC：」で送信すべきところを「TO：」で送信し、登録者のアドレスが流出したということです。 流出したのは、研修会の受講者