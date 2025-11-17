◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）を押し出して９連勝。単独首位を堅持した。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を送り投げで下し、７勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・隆の勝（常盤山）をはたき込み、４勝目とした。関脇・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を寄り倒して