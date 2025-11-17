鶴岡市で16日から17日朝にかけ、住宅敷地内に子グマ1頭が出没し、緊急銃猟により駆除されました。鶴岡市などによりますと、16日午後2時半すぎ、鶴岡市稲生1丁目の住宅敷地内にある柿の木にクマが上っているのを住民が目撃し、警察に通報しました。クマは鶴岡第四中学校方面に移動した後、行方が分からなりました。そして17日午前6時ごろ、猟友会のメンバーが同じ柿の木を見に行ったところ、16日に目撃されたクマが戻ってきて