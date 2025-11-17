11月14日、ウクライナ・キーウの街がロシア軍による大規模なドローンとミサイル攻撃を受けた。【映像】鳴り響く空襲警報＆曳光弾が飛び交う様子（実際の映像）映像には、暗闇が広がる夜のキーウに鳴り響く空襲警報。そして暗闇が一転、爆発で空は明るくなり光を放つ曳光弾が飛び交う様子が映っている。ゼレンスキー大統領によると、これまでで最大規模となる430機のドローンと18発のミサイルによる攻撃だったという。大半