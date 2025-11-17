2025年11月16日放送の『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』に、俳優の川粼麻世（62）と料理研究家の花音（41）夫妻が登場。還暦を過ぎて現在の妻・花音さんと再婚するまでの長い道のりを明かした。【映像】川粼麻世の女性トラブル会見とそれを見守る元妻の様子川粼は1990年に元モデルの女性と結婚したが、女性問題が報じられた事をきっかけに、連日ワイドショーのターゲットとなり、世間を賑わすこととなった