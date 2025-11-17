老老介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の女に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。小峰陽子被告は去年7月、東京・国立市の自宅で、同居する102歳の母親・フクさんの首をひもでしめつけるなどし殺害した罪に問われています。これまでの裁判で、小峰被告は起訴内容を認め「自分1人でどうにかしないといけないと思い詰めてしまい、殺すしかないと考えたのだと思う」と話していました。検察側は懲役8