巨人の浅野翔吾が東京都稲城市立稲城第一小を訪れ、児童８０人と交流した。３月に同市に開業したジャイアンツタウンスタジアム周辺地域への訪問活動の一環。児童からの質問に答えたり、キャッチボールをしたりした浅野は「野球選手になってもたくさん失敗するが、学ぶ事が本当に多い。たくさんチャレンジして、たくさん失敗して頑張ってほしい」と語りかけた。１２月１０日にかけて、若手選手らが周辺７市の小中学校を訪れる