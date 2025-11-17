上場企業の純利益合計額上場企業の2026年3月期の純利益合計が前期比0.9％減となる見通しであることが17日、SMBC日興証券の最新の集計で分かった。米国の高関税政策が響き、6年ぶりの減益となる見通しだ。非製造業がほぼ横ばいとなり、7.8％減だった6日時点の推計からマイナス幅を縮めた。東京証券取引所の最上位市場プライムに上場する3月期決算の企業を中心に調べた。14日までに決算や業績見通しを開示した1135社（対象の99％