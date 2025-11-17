桜田ひより（22）が自身初となるスタイルブック『ひよりごと』の発売記念イベントで、「もう100点満点！花丸をあげたい！」と自信をのぞかせた。【映像】桜田ひより、お気に入りの1ページスタイルブックには桜田がずっと行ってみたかったという韓国で、お買い物を楽しんだり、大好きなご飯を食べたりする様子を写真に収めた。スタイルブックについて「やりたかったことは“とにかくご飯をたくさん食べること”だったので、も