巨人は１７日、今季限りで現役を退いた長野久義外野手の引退セレモニーを、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」で行うと発表した。球団がＳＮＳで告知したキービジュアルには「ＲＥ５ＰＥＣ７」の文字とともに、長野氏が巨人、そしてカープ時代にプレーする写真を掲載。「ＲＥＳＰＥＣＴ」のＳをカープ時代の背番号５に、Ｔを巨人時代の７に変