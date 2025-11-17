RIZIN¥¬¡¼¥ë2026¤ÎºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£33¿Í¤¬¥¦¥ª¡¼¥­¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢µå¾ì¤ÇÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÒÂô¤·¤¨¤ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤â³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Çä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ç¥Ó¡¼¥ëÌó300ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇä¤ê»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿ô»ú¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¼¡Âè¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥Ó¡¼