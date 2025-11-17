新人作家の発掘を目的としたさきがけ文学賞の授賞式が行われました。海外も含めて287編の中編小説が寄せられ、今回は岡山市の女性が10年かけて書き上げた作品が受賞しました。最高賞の「入選」に選ばれたのは岡山市在住・与理原奈那さんの中編小説「妄想大辞典」です。作品は「高校を退学してひきこもった、空想癖のある女子高校生」が主人公です。頭に浮かんだ言葉の「辞書作り」に夢中だったものの、現実に目覚めることで次第に