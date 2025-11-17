全国高校サッカー選手権が来月28日、首都圏を会場に開幕します。17日は組み合わせ抽選が行われ、秋田代表の秋田商業は前回ベスト4の強豪・東福岡と対戦することが決まりました。104回目となる全国高校サッカー選手権には、各都道府県から合わせて48チームが出場します。17日は東京の日本テレビで組み合わせ抽選が行われました。抽選会「秋田市立秋田商業高校トーナメント番号26番に決定です」抽選の結果、