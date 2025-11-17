大原櫻子が、ビルボードライブツアー『大原櫻子 Premium Concert 2026 「Not just I 3」』を2026年3月に開催する。 （関連：大原櫻子が築き上げてきたアーティストとしての魅力デビュー5周年記念ツアー初日東京公演を見て） 今回は、3度目となる“Not just I”（ただの私ではない）をテーマとしたライブツアーに。3月21日にビルボードライブ大阪、27日に横浜、29日に東京