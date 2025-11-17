瀬戸内市はきょう（17日）「防災研修会のご案内」をメールで送る際、電子メールを誤って送信し、登録者のメールアドレスが流出したことを明らかにしました。 流出したのは、送信先の登録者54人で、氏名やほかの個人情報は含まれていないということです。 瀬戸内市によりますと、メールを送信する際、他の受信者のメールアドレスが分かる状態（本来はBCC方式で送信するところをTOで送信）で送って