オルビスは11月26日から、期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HELLO KITTY」を「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」(東京都港区)で開催する。SKINCARE LOUNGE BY ORBIS同社は創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げている。自身の美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込め、"選べる"さまざまなコンテンツを用意している