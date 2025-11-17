福島県にある水族館「アクアマリンふくしま」が、ある生き物を正面から見たときの画像を公式Xにポスト。その意外な正体に、驚きの声が寄せられています。さて、何の生き物なのか分かりますか??穴の中に、白っぽい顔した生き物が隠れていますね。ごつごつした顔と、黄色い縁で覆われた目だけでは分かりませんが、わずかに見える頭のドット柄がヒントかも!?正解は……、こちらです!11月11日は#チンアナゴの日チンアナゴは、正面の愛