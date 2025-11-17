本格的な冬の訪れも間近です。IRいしかわ鉄道では17日、線路に積もった雪を取り除くラッセル車の試運転が行われました。東金沢駅近くのIRいしかわ鉄道の車両センターでは、雪を線路わきに押し出すラッセル車のウィングが、正常に作動するかなどを確かめました。IRいしかわ鉄道はラッセル車を1両配備していて、県内の全区間が開業して初めての冬となった昨シーズンは出動の機会がありませんでしたが、2017年から2018年にかけての大