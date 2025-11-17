金沢開発協議会が石川県に対し市のまちづくりについて要望書を提出し、8月の大雨で大きな被害があった河北潟周辺の排水対策などで今後、連携強化を図ります。県庁で17日、馳浩知事に要望書を提出したのは、金沢市の村山卓市長や県議・市議らでつくる金沢開発協議会です。市は、都心軸エリアで老朽化したビルの建て替え促進や、河北潟干拓地や周辺農地の排水対策など、18の重点事項にまとめ県に支援を求めました。馳知事が強調した