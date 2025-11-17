大塚食品は、「令和7年度 食生活文化賞」において「食生活文化特別賞」を受賞した。食品メーカーとして初の受賞になるという。11月14日に東京・上野の精養軒で授賞式が行われた。「食生活文化賞」は、一般財団法人日本食生活文化財団が1980年の設立以来、40年以上にわたり実施している顕彰制度で、日本の食生活文化の向上に寄与した個人・団体を表彰するもの。世界初の市販用レトルト食品「ボンカレー」今回の受賞は、大塚食品がレ