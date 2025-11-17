2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026』KID PHENOMENON、TGC初出演決定©︎SDGs推進 TGC しずおか 2026注目のメインアーティストに、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」から誕生した7人組ダンス＆ボ