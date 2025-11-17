飲食チェーン「PRONTO(プロント)」などを展開するプロントコーポレーションは2025年12月2日、新業態の「PRONTO THE FIRST(プロント ザ ファースト)」をオープンする。1988年に開店した「PRONTO」の1号店「銀座並木通り店」をフルリニューアル。特徴でもある「昼と夜の二面性」を「さらに極めた新たなフラッグシップ店」として展開するという。1階と2階で異なるコンセプトを設定して空間を構築。1階では、通常店舗との違いを出しな