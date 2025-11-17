◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）花巻東（東北）が九州国際大付（九州）に競り負けて初の決勝進出を逃した。２―３の６回に３点を奪って逆転するも、その裏に４失点。７回に２点を挙げて追いついたが、直後に失点して勝ち越された。同点、決勝点ともに失策からの失点とあって、佐々木洋監督は「エラーが多くて、そこがすごい課題でしたね」と指摘した。敗れはし