◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）関脇・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を寄り倒し、勝ち越した。過去１勝の相手に、低い姿勢で前に出て、左上手を取るともつれこむように土俵の外に運んだ。快調に１敗を守ったが「うれしいですけど、まだ９日目ですから、これからです」と気を引き締めるように言った。成績次第では大関昇進の可能性がある今場所だが「体が動いてくれているのがいい。焦