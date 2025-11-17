「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーではダッフィーが登場して20周年を記念し、ダッフィーとの思い出を振り返るスペシャルグッズを12月18日に発売する。パークでの思い出を重ねたり、新たなダッフィーの魅力を発見することができる周年ならではのスペシャルグッズを紹介する。ダッフィー＆フレンズ20周年記念○復刻販売のダッフィーぬいぐるみバッジ今回、ダッフィーが初めて東京ディズ