契約を更改し、記者会見するDeNA・宮崎＝17日、横浜市DeNAの宮崎敏郎内野手が17日、横浜市の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸2億円でサインした。来季が6年契約の5年目。今季は9月に右膝を負傷し、10年ぶりに出場が100試合を下回り、打率2割7分7厘、6本塁打、39打点。「優勝できなかったこと、一年間完走できなかったのは非常に悔しい」と話した。既にリハビリを終え、ランニングを増やして体づくりに励む方針で「春先