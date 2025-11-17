契約を更改し、記者会見する中日・細川＝17日、ナゴヤ球場中日の細川成也外野手が17日、ナゴヤ球場で契約交渉し、3800万円増の年俸1億3千万円で更改した。2022年から始まった現役ドラフト出身者では初の大台突破。「崖っぷちからはい上がり、ここまで来るとは想像していなかった。諦めずに練習してきて良かった」と感慨を込めた。今季は故障で1カ月以上離脱しながら、DeNAから加入後3年連続となる年間20本塁打をクリア。4番と