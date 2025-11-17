この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。夫の妹・マイから「お金を貸してほしい」という連絡が入ったヨシ・アイコ夫妻。アイコは妊娠中で、これからお金がかかる時期。できればお金を貸したくありませんが夫はアイコに黙って借金をしたり出産のお祝いに手を付けてまで義妹にお金を貸し続け…。『義実家からお金の無心をされた話』をダイジェストでご紹介します。 ©ママリ ©