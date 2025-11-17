JR高松駅北側の道路2月 香川県の池田知事は17日、JR高松駅北側道路のプロムナード化について、当面は現在の運用を続ける意向を示しました。 JR高松駅北側の道路は2025年2月のあなぶきアリーナ香川の開業に合わせて「プロムナード化」されました。 市道の約100mを土曜・日曜と祝日の午前9時から午後9時の間、歩行者専用道路としています。 17日の会見で池田知事は、プロムナード化に