山形県内11チームが頂点を競うヤマザワカップ県女子駅伝競走大会が16日開かれ、「山形」が7大会ぶり16回目の優勝を果たしました。熱戦が繰り広げられたレースを振り返ります。号砲「11チームのランナーが勢い良く飛び出していきました。5区間20.5キロのレースの幕開けです」レースは、県内11チームが上山市から山形市までの5区間、20.5キロで競います。エース級ランナーが