全日本実業団対抗女子駅伝を主催する日本実業団陸上競技連合は17日、東北でクマによる被害が相次いでいることを受け、23日に宮城県で開催するレースの対応策を発表し、開始後にコースから半径100メートル以内にクマが出没した場合、中止するとした。コースから半径500メートルまでの範囲に出没した場合でも、交通規制や避難誘導に影響が出るケースでは中止とする。