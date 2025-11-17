対戦型カードゲームでサイバーセキュリティーについて学ぶ大阪府警の捜査員ら＝17日午後、大阪府警本部コンピューターウイルス「ランサムウエア」の被害が相次いでいることを受け、大阪府警は17日、対処能力向上を目指し、捜査員ら向けのランサムウエア対策の研修を開催した。民間企業が開発したサイバー攻撃対策が学習できるカードゲームを活用し、サイバーセキュリティーを学んだ。研修では、ゲーム関連事業を展開する「セガ