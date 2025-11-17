「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１７日、徳山）２日目メイン１２Ｒ「すなっちドリーム」は馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝が３コースからまくり差して快勝。初日後半から連勝で３走でオール３連対の活躍を見せている。地元の海野康志郎（山口）が１、２着として３走オール３連対と存在感をアピール。宮地元輝（佐賀）も２、１着でこちらもオール３連対とムードは上々だ。